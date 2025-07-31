Ранее фигурист назвал Pharaoh эталоном русского рэпа

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Треки рэпера Глеба Голубина, более известного под псевдонимом Pharaoh, могли бы использоваться в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов.

Ранее в разговоре с ТАСС Галлямов назвал Pharaoh эталоном русского рэпа.

"У него очень классные лирические треки, и если их немного оптимизировать под фигурное катание, то есть именно переделать бит, или просто вырезать его голос и на другой бит накинуть, то, думаю, неплохо выйдет", - сказал Галлямов.