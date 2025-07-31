В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Признание Международной федерации самбо (FIAS) Международным паралимпийским комитетом (МПК) является важным шагом к включению этого вида спорта в программу Паралимпийских игр. Такое мнение высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе организации.

FIAS получила признание МПК 30 июля.

"Паралимпийский комитет России на протяжении долгого времени сотрудничает с Международной федерацией самбо по развитию спорта слепых, - сказал Рожков. - В 2023 году благодаря совместным усилиям ПКР и FIAS были разработаны правила классификации спортсменов с нарушением зрения. Созвонились с президентом FIAS Василием Борисовичем Шестаковым, поздравил его с признанием МПК. Это важный шаг к включению этого вида спорта в программу Паралимпийских игр, который также подчеркивает его популярность и стремительное развитие".

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.