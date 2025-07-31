Он сменил Алексея Власова, который занимал эту должность с августа 2021 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Константин Клюшев назначен на должность генерального директора тольяттинского футбольного клуба "Акрон". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Он сменил Алексея Власова, который занимал эту должность с августа 2021 года. За данный период времени клуб завоевал бронзовые медали Первой лиги и впервые в истории вышел в элитный дивизион чемпионата России.

"Футбольный клуб "Акрон" от всей души благодарит Алексея Власова за огромный вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

По итогам двух туров "Акрон" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками.