БУДАПЕШТ, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду "Ред Булл" в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий спортсмена приводит портал GP Blog.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о намерении Ферстаппена сменить команду по окончании сезона. Отмечалось, что наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры нидерландца является "Мерседес".
"Время прекратить слухи, - сказал Ферстаппен. - Моим намерением всегда было остаться в "Ред Булл".
Ферстаппену 27 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". В нынешнем сезоне представитель Нидерландов занимает третье место. Ближайший этап пройдет в Венгрии с 1 по 3 августа.