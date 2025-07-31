Ранее слухи неоднократно отправляли нидерландского гонщика в "Мерседес"

БУДАПЕШТ, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду "Ред Булл" в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий спортсмена приводит портал GP Blog.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о намерении Ферстаппена сменить команду по окончании сезона. Отмечалось, что наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры нидерландца является "Мерседес".

"Время прекратить слухи, - сказал Ферстаппен. - Моим намерением всегда было остаться в "Ред Булл".

Ферстаппену 27 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". В нынешнем сезоне представитель Нидерландов занимает третье место. Ближайший этап пройдет в Венгрии с 1 по 3 августа.