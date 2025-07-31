В ходе Международного фестиваля футбола Гонконг посетили четыре европейских клуба - итальянский "Милан" и английские "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм"

ГОНКОНГ, 31 июля. /ТАСС/. Успех Международного фестиваля футбола, который завершился в Гонконге, доказывает, что город может принимать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры. Такое мнение выразили корреспонденту ТАСС болельщики на стадионе "Кай Так" (Цидэ), где состоялась товарищеская встреча английских клубов "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Этот стадион совсем новый. Ему всего полгода, но здесь прекрасно проходят такие международные соревнования. Мы в Гонконге надеемся, что этот стадион сможет принять и Олимпийские игры", - сказал ТАСС один из болельщиков по имени Джон Чау. Он отметил, что в Гонконге "всерьез обсуждается" возможность того, чтобы Регион Большого Залива (Greater Bay Area) на юге Китая, в который входят Гонконг, Макао и ряд городов провинции Гуандун, подал заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года. "Я уверен, что правительство города также думает об этом, поэтому и организует подобные турниры. Поэтому мы ждем к нам Олимпиаду", - добавил он.

В ходе Международного фестиваля футбола Гонконг посетили четыре европейских клуба - итальянский "Милан" и английские "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Состоялись две игры, в первой 26 июля "Милан" обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:2. 31 июля "Тоттенхэм" взял верх над "Арсеналом" со счетом 1:0.

По официальным данным, на стадионе, вмещающем 50 тыс. зрителей, собрались 49 975 человек. Как сказала ТАСС представитель организаторов соревнований, проведение фестиваля футбола получило высокую оценку не только зрителей, но и спортсменов. "Я пока не могу ничего сказать вам про Олимпийские игры, хотя и хотелось бы их увидеть. Но в ноябре в провинции Гуандун, Гонконге и Макао пройдут 15-е Национальные игры КНР, и этот стадион станет одной из арен соревнований", - сказала собеседница агентства.

Китайские болельщики, многие из которых были одеты в форменные футболки "Арсенала" и "Тоттенхэма", активно поддерживали обе команды. "Я стал болеть за "Арсенал", потому что мой старший брат болеет за эту команду. Я знаю имена всех игроков и счастлив, что смог увидеть их всех здесь, в Гонконге", - сказал корреспонденту ТАСС парень по имени Джон Чен в красной "арсенальной" футболке.

Как оказалось, среди болельщиков посмотреть матч пришли и поклонники других команд. "Я и мои друзья болеем за "Манчестер Юнайтед", но не могли пропустить эту игру", - объяснил молодой человек, представившийся как Томас. "Главное, что к нам стали приезжать знаменитые европейские клубы. Мы надеемся, что к нам будет приезжать больше клубов со всего мира, чтобы здесь проходило больше турниров, а может, пройдет и Олимпиада", - добавил собеседник агентства.