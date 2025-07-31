В биатлонистку врезался большой камень

ТАСС, 31 июля. Марина Краусс, которая была напарницей по скалолазанию немки Лауры Дальмайер, рассказала, что в двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону врезался большой камень во время камнепада в горах. Комментарий Краусс приводит телеканал Eurosport.

О гибели Дальмайер стало известно в среду.

"Мы были на третьей точке спуска, - сказала Краусс. - Я уже была на следующей точке, Лаура спускалась следом. Затем начался камнепад, и я видела, как огромный камень врезался в Лауру, отбросив ее к стене. С того момента она не двигалась и не подавала признаков жизни, у меня не было возможности добраться туда. Я звала ее, но ответа не последовало. Для меня стало ясно, что единственный способ помочь ей - вызвать вертолет".

Операция по спасению Дальмайер продолжалась с 29 июля. 31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.