Россиянин обыграл американца Эмилио Наву в матче третьего круга

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Эмилио Наву в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 в пользу Хачанова (11-й номер посева). Нава попал в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (8) и португальцем Нуну Боржешем (30).

Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Наве 23 года, он располагается на 114-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема американец не проходил дальше второго круга.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.