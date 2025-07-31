Клуб наказан за появление болельщиков на поле и запуск фейерверков, за бросание посторонних предметов на поле, за передачу сообщения, которое не соответствует спортивному мероприятию, дискредитацию УЕФА и за причинение ущерба

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать французский "Пари Сен-Жермен" на €148 тыс. по итогам финального матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

ПСЖ получил штраф в размере €100 тыс. за появление болельщиков на футбольном поле и запуск фейерверков. За это нарушение парижскому клубу также условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч на турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в два года. Кроме этого, ПСЖ был оштрафован за то, что болельщики бросали посторонние предметы на поле (€30 тыс.), за передачу сообщения, которое не соответствует спортивному мероприятию, и дискредитацию УЕФА (€10 тыс.) и за причинение ущерба (€8 тыс.).

Финальный матч прошел 31 июля в Мюнхене и завершился победой ПСЖ со счетом 5:0. Клуб впервые в истории стал победителем турнира. За парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.