В Венгрии стартует 14-й этап сезона "Формулы-1"

Рекордсменом по победам в Венгрии является семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который финишировал здесь первым восемь раз

БУДАПЕШТ, 1 августа. /ТАСС/. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Венгрии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Хунгароринг".

После этапа в Венгрии в чемпионате наступит летний перерыв - соревнования возобновятся через четыре недели. Борьбу за титул ведут гонщики "Макларена" - австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 16 очков. Немного стабильнее в этой дуэли выглядит австралиец, британец же чаще совершает ошибки в гонках. Идущий третьим в личном зачете четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен отстает от Пиастри уже на 81 очко.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. Гонки здесь получаются одними из самых скучных. Рекордсменом по победам в Венгрии является семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который финишировал здесь первым восемь раз (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Из действующих пилотов в Венгрии также побеждали Ферстаппен (2022, 2023), испанец Фернандо Алонсо (2003), француз Эстебан Окон (2021) и Пиастри (2024).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).