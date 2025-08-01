Лаврухин: вина за поведение украинских штангисток на первенстве Европы лежит на взрослых

Украинские спортсменки отказывались приветствовать россиянок на церемониях награждения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. У тренеров российской команды нет никаких обид на украинских штангисток, которые отказывались приветствовать соперниц из РФ на церемониях награждения на юношеском первенстве Европы в Мадриде. Как считает тренер сборной России Игорь Лаврухин, украинки в силу своего юного возраста действовали под влиянием взрослых.

"Когда Дарья Кузнецова выиграла золото, украинская спортсменка (Александра Чмух - прим. ТАСС) заняла третье место, - рассказал Лаврухин. - Как только Дарью стали награждать золотой медалью, украинка демонстративно сошла с пьедестала. А когда в честь Кузнецовой стал играть гимн нейтральных спортсменов, Чмух сразу покинула зал. После того случая, как я понимаю, руководство европейской федерации дало какие-то указания украинской команде, и когда в следующий раз россиянка (Полина Павлович - прим. ТАСС) и украинка (Виталина Телишевская - прим. ТАСС) завоевали соответственно золотую и бронзовую медали, то последняя находилась на пьедестале до конца и ушла только с официальной церемонии фотографирования, когда ее настойчиво позвали из зала тренеры".

"Но винить украинских девочек за такое поведение однозначно не стоит. Этим спортсменкам по 15-16 лет, я думаю, что все это они делали под влиянием взрослых", - считает тренер россиянок.

На счету россиянок четыре золотых и одна серебряная награды. Медали высшего достоинства завоевали Дарья Кузнецова (возрастная категория до 17 лет, весовая категория до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 17 лет, до 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, 63 кг) и Софья Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг). Серебро выиграла Айсылу Нигматзянова (до 15 лет, 58 кг). Российская команда в неофициальном медальном зачете уступила только сборной Турции (4-5-3). Третьими стали украинки (2-2-3).

"В последний день турнира на разминочных помостах мы стояли рядом с украинской командой. Мы начали разминаться первыми, потом подошли украинцы, начали тоже заниматься, но потом через минуты три прекратили это делать. Нам лично было все равно, но они, видимо, чего-то боятся, наверно, им руководство федерации что-то такое сказало. Хотя тренеров украинской команды я знаю уже давно", - заключил собеседник ТАСС.

Юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Мадриде с 23 по 31 июля.