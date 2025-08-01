В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить защитнику продолжить карьеру в его системе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" поместил словацкого защитника Михала Чайковски в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2024 году "Спартак" и Чайковски заключили двухлетнее соглашение. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить защитнику продолжить карьеру в его системе.

Чайковски 33 года, он выступает за "Спартак" с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 40 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (2 гола + 12 передач). Ранее словацкий хоккеист также играл в КХЛ за новосибирскую "Сибирь", московское "Динамо" и екатеринбургский "Автомобилист". В составе национальной сборной Чайковски стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.