Турнир проходил в Мадриде с 23 по 31 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены, приехавшие на юношеское первенство Европы в Испанию, избежали каких-либо провокаций со стороны других участников соревнований и зрителей на трибунах. Об этом ТАСС рассказал тренер российской команды Игорь Лаврухин.

"Что касается отношения к нашим спортсменам со стороны других, то я не видел, чтобы случались какие-то провокационные действия, или чтобы относились к нам плохо, - рассказал Лаврухин. - Очень конструктивная позиция была у руководства Европейской федерации тяжелой атлетики, когда у нас были некоторые организационные вопросы, то мы к ним обращались, и отношение к нам было очень доброжелательное".

"Если говорить про контакты с коллегами из Украины, то мы с ними не разговаривали и не здоровались. Мне кажется, они этого в первую очередь не хотели. А с остальными тренерами из стран, которые раньше являлись союзными республиками, мы, как и прежде, нормально общались, у нас остались прежние деловые отношения", - добавил тренер российской команды.

На счету россиянок четыре золотых и одна серебряная награды. Медали высшего достоинства завоевали Дарья Кузнецова (возрастная категория до 17 лет, весовая категория до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 17 лет, до 77 кг), Полина Павлович (до 15 лет, 63 кг) и Софья Врагова (до 17 лет, свыше 77 кг). Серебро выиграла Айсылу Нигматзянова (до 15 лет, 58 кг). Российская команда в неофициальном медальном зачете уступила только сборной Турции (4-5-3). Третьими стали украинки (2-2-3). Юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Мадриде с 23 по 31 июля.

"Болельщики тоже поддерживали наших спортсменок очень тепло, никаких криков или улюлюкания я не слышал. Если наша спортсменка поднимала штангу, то также все аплодировали, если была нужна поддержка зала после неудачного подхода, то наши девочки получали ее так же, как и спортсменки из других стран", - отметил Лаврухин.

"Перед соревнованиями мы со спортсменками провели беседы и посоветовали им не реагировать на какие-то провокационные вопросы, выкрики, на появление каких-то флагов", - заключил тренер сборной России.