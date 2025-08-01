С февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают в международных турнирах

ТАСС, 1 августа. Футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев надеется на возвращение российских клубов на международную арену и верит, что сможет сыграть в еврокубках. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я верю, что смогу сыграть в еврокубках. Эта вера основывается на мечте, на том, что я хочу этого. Надеюсь, это будет", - сказал Дивеев.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают в международных турнирах после отстранения Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.