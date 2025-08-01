Ребенок скончался после продолжительной болезни

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" Свен Ульрайх потерял сына. Об этом вратарь написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ребенок скончался в возрасте 6 лет после продолжительной болезни.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после долгой и тяжелой болезни. Вместе с нашей дочерью мы теперь стараемся шаг за шагом вернуться к жизни", - написал Ульрайх.

Ульрайху 36 лет, он играет за "Баварию с 2021 года, а также представлял клуб в период с 2015 по 2020 год. Девять раз голкипер становился чемпионом Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов и становился обладателем Суперкубка УЕФА.