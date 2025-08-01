На строительство центра фигурного катания Загитовой в Казани выделят около 1,3 млрд рублей

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. На строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани выделят порядка 1,29 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документам, в центре планируется создать спортивную и тренировочную зоны. В объекте появятся ледовая арена, зрительская трибуна для зрителей, тренажерные залы, а также зал для акробатики и хореографии. В центре организуют прокат коньков, кафетерий на 25 посадочных мест и раздевалки.

Подрядчику необходимо поставить оборудование, провести работы по инженерной инфраструктуре и благоустройству. Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года.