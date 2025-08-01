По итогам квалификации он показал седьмое время

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Минаков с седьмым результатом вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м баттерфляем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Минаков показал результат 50,87 секунды. Лучшее время у швейцарца Ноэ Понти (50,18 секунды).

Минакову 23 года. Он является двукратным серебряным и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, на его счету три золота чемпионата мира на короткой воде. Также спортсмен является победителем чемпионата Европы 2021 года.

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.