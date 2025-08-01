Другой россиянин Александр Жигалов был дисквалифицирован по итогам заплыва

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода занял четвертое место на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.

Пригода преодолел дистанцию за 2 минуты 07,99 секунды. Лучшее время показал китаец Цинь Хайян (2.07,41), вторым стал японец Иппэи Ватанабэ (2.07,70), третьим - нидерландец Каспар Корбо (2.07,73). Россиянин Александр Жигалов был дисквалифицирован по итогам заплыва.

Пригоде 29 лет, на турнире в Сингапуре в составе российской команды он стал чемпионом мира в смешанной комбинированной эстафете 4x100, также спортсмен завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Кроме того, пловец является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, он восемь раз побеждал на мировых первенствах на короткой воде. Жигалову 24 года, на его счету два золота и одна бронза на чемпионатах мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.