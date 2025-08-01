Матч 11-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" пройдет 5 октября

Встреча состоится на "ВЭБ-Арене"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами московских "Спартака" и ЦСКА пройдет 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча состоится на "ВЭБ-Арене" и начнется в 16:30 мск.

Действующий чемпион страны "Краснодар" в 9-м туре 21 сентября примет петербургский "Зенит" (начало - 19:30 мск). Игра 8-го тура между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет 12 сентября, начало - 16:45 мск. С "Зенитом" бело-голубые встретятся в 13-м туре, встреча пройдет 26 октября, начало - 17:30 мск.