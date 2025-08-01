Она показала в полуфинале пятый результат

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Арина Суркова с пятым результатом вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Суркова преодолела дистанцию за 25,54 секунды. Лучшее время показала американка Гретхен Уолш (25,09 секунды). Финал пройдет 2 августа.

Сурковой 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира на короткой воде, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Также на ее счету две победы на чемпионатах Европы на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.