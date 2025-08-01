Соглашение рассчитано до 21 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с московским хоккейным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до 21 августа 2025 года.

Гусеву 33 года, он выступал за "Динамо" с 2022 года. В прошлом регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Гусев занял второе место в списке бомбардиров с 69 очками по системе "гол+пас" (29+40), ему также принадлежит бомбардирский рекорд лиги.

До перехода в "Динамо" Гусев выступал за петербургский СКА. По ходу карьеры хоккеист также защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге играл за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России нападающий стал чемпионом Олимпиады 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и завоевал две бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019).