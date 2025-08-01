Американка Дуглас рада возвращению Чикуновой на международные соревнования

Россиянка уступила сопернице из США в заплыве на 200 м брассом на чемпионате мира

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Кейт Дуглас рада возвращению россиянки Евгении Чикуновой на международные соревнования. Об этом она рассказала ТАСС после победы на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре.

Дуглас опередила Чикунову, которая является рекордсменкой мира на этой дистанции. После заплыва россиянка сообщила, что завоевать золото ей помешал ротавирус, который она подхватила за два дня до финала.

"Я была очень рада соревноваться с ней сегодня вечером. Я чувствовала, что мы обе будем подталкивать друг друга к тому, чтобы стать лучше. Если бы я ее не пыталась обогнать, не знаю, смогла бы я проплыть за 2.18. Думаю, это действительно помогло мне показать мой лучший результат", - сказала Дуглас.

Для Чикуновой чемпионат мира в Сингапуре - первый в карьере. Последний раз на крупнейших международных соревнованиях на длинной воде она соревновалась четыре года назад - на Олимпиаде в Токио.