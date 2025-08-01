Домашняя арена клуба из Нижнего Новгорода закрыта на ремонт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" проведет домашний матч второго тура "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу против "Ростова" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба нижегородцев.

Встреча пройдет 14 августа и начнется в 19:30 мск.

На домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

В матче первого тура РПЛ "Пари НН" принимал "Краснодар" (0:3) в Казани, в третьем туре команда проведет домашний матч с московским "Локомотивом" в Грозном.