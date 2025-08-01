Бывшая первая ракетка мира вошел в состав фонда Outfield, который приобрел клуб второго по силе дивизиона чемпионата Франции

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде среди теннисистов серб Новак Джокович вошел в список инвесторов французского футбольного клуба "Ле-Ман". Об этом сообщила газета L'Equipe.

Бывшая первая ракетка мира вошел в состав фонда Outfield, который приобрел "Ле-Ман". Среди его участников также два бывших пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1": выступавший за "Феррари" бразилец Фелипе Масса и защищавший цвета "Хаас" датчанин Кевин Магнуссен.

"Ле-Ман" основан в 1985 году и выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.