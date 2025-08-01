Асенсио обвиняют в двух преступлениях против частной жизни двух девушек, участвовавших в сексуальном контакте по обоюдному согласию

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Прокуратура Испании требует 2,5 года тюремного заключения для защитника футбольного клуба "Реал" Рауля Асенсио. Об этом сообщила радиосеть Cadena SER.

Асенсио обвиняют в двух преступлениях против частной жизни двух девушек, участвовавших в сексуальном контакте по обоюдному согласию. Трех других фигурантов дела, с которыми "Реал" расторг контракт в 2023 году, обвиняют в распространении детской порнографии, поскольку одна из девушек была несовершеннолетней.

В заявлении прокурора отмечается, что три игрока, покинувшие "Реал" после этих событий, вступили в сексуальные отношения по обоюдному согласию с двумя девушками в частном номере отеля на Канарских островах. Эти сексуальные отношения были записаны, а записи переданы третьим лицам без их согласия.

Уточняется, что случай Асенсио в этом деле отличается от других, поскольку он не участвовал в сексуальном контакте, а только попросил видео, чтобы показать его другу. Отмечается, что после произошедшего он удалил данный материал. Однако обвинение утверждает, что подобные действия не могут остаться безнаказанными, хоть и заслуживают менее сурового наказания. Для других фигурантов дела прокуратура требует 4 года и 7 месяцев лишения свободы.

В 2023 году стало известно, что четырех футболистов системы "Реала" задержали по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. В мае 2025 года следственный суд испанской Гран-Канарии возбудил уголовное дело против Асенсио и трех бывших игроков молодежной команды "Реала" Андреса Гарсии, Феррана Руиса и Хуана Родригеса в связи с ранее выдвинутыми обвинениями за запись и распространение сексуальных изображений двух женщин.

Асенсио 22 года, он является воспитанником "Реала". За основную команду защитник выступает с лета 2024 года, проведя в ее составе 46 матчей в различных турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.