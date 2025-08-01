Итальянец заявил руководству ПСЖ о желании до конца отработать контракт, рассчитанный до лета 2026 года, однако в клубе не намерены отпускать вратаря свободным агентом по окончании следующего сезона

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Итальянский футболист Джанлуиджи Доннарумма будет переведен в резервную команду французского "Пари Сен-Жермен", если откажется перейти в другой клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Данкан Каслс в своем подкасте.

По информации источника, Доннарумма заявил руководству ПСЖ о желании отработать контракт, рассчитанный до лета 2026 года, до конца, однако во французском клубе не намерены отпускать вратаря свободным агентом по окончании следующего сезона. Парижане пригрозили итальянцу переводом в резервную команду после того, как из "Лилля" перейдет голкипер Люка Шевалье.

Отмечается, что руководство парижской команды расценивает действия Доннаруммы как попытку снизить стоимость будущего трансфера и уверено в его уходе до конца лета. Уточняется, что предметный интерес к Доннарумме проявляют несколько клубов, среди которых английский "Манчестер Юнайтед".

28 июля сообщалось, что ПСЖ готов продать Доннарумму, а на текущей неделе должна пройти встреча между сторонами для решения вопроса об уходе игрока. Журналист Саша Тавольери отмечал, что французский клуб не станет препятствовать голкиперу и открыт для переговоров с иностранными командами. Среди претендентов на итальянца он назвал английский "Челси" и турецкий "Галатасарай".

С лета 2024 года за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижский клуб голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль".

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года, но стороны пока не договорились о его продлении. В прошлом сезоне Доннарумма провел 47 матчей, в которых 17 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с командой итальянец в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны. В 2021 году в составе сборной Италии он стал чемпионом Европы.