Милнер и Жота были одноклубниками в английском "Ливерпуле" с 2020 по 2023 год

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Брайтон" Джеймс Милнер будет выступать в предстоящем сезоне под 20-м номером в память о погибшем португальском нападающем Диогу Жоте. Об этом сообщила пресс-служба "Брайтона".

Милнер и Жота были одноклубниками в английском "Ливерпуле" с 2020 по 2023 год.

"Когда я узнал, что 20-й номер освободится, то решил сделать такой шаг в знак уважения и, конечно, с целью почтить память Диогу Жоты, - сказал англичанин. - Он был прекрасным другом и изумительным футболистом, с которым мне посчастливилось сыграть".

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".