В ПСЖ намерены приобрети голкипера Люку Шевалье, которого главный тренер Луис Энрике видит основным вратарем команды в новом сезоне

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Матвей Сафонов не будет основным вратарем французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в случае ухода из команды итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщил журналист Данкан Каслс в своем подкасте.

По информации источника, в ПСЖ намерены приобрети французского голкипера Люку Шевалье на замену Доннарумме. За голкипера "Лилля", также выступающего в чемпионате Франции, парижский клуб готов заплатить €40 млн. Отмечается, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике видит Шевалье основным вратарем команды в новом сезоне.

Ранее Каслс сообщал, что ПСЖ может перевести Доннарумму в резерв из-за отказа перейти в другой клуб нынешним летом, поскольку итальянец намерен отработать оставшийся год по контракту. Парижане же не намерены расставаться с голкипером бесплатно по окончании следующего сезона. При этом, по информации Каслса, в ПСЖ расценивают действия Доннаруммы как попытку снизить сумму будущего трансфера и уверены в его уходе до конца межсезонья.

28 июля сообщалось, что ПСЖ готов продать Доннарумму, а на текущей неделе должна пройти встреча между сторонами для решения вопроса об уходе игрока. Журналист Саша Тавольери отмечал, что французский клуб не станет препятствовать голкиперу и открыт для переговоров с иностранными командами. Среди претендентов на итальянца он назвал английский "Челси" и турецкий "Галатасарай". Каслас отметил, что на Доннарумму также претендует английский "Манчестер Юнайтед".

С лета 2024 года за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижский клуб голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль".

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года, но стороны пока не договорились о его продлении. В прошлом сезоне Доннарумма провел 47 матчей, в которых 17 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с командой итальянец в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны. В 2021 году в составе сборной Италии он стал чемпионом Европы.