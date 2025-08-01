Соответствующий пункт будет прописан в новом контракте Месси с "Интер Майами"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист Лионель Месси сможет занять руководящую должность в американском "Интер Майами" после завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации источника, соответствующий пункт будет прописан в новом контракте Месси с "Интер Майами". Отмечается, что стороны продолжают переговоры, а новое соглашение может быть рассчитано как на три года, так и на более длительный срок. Уточняется, что клуб готов предоставить Месси место в команде, пока у него будут силы и желание за нее выступать. При этом аргентинец сможет в любой момент прекратить действие контракта, если захочет завершить карьеру.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).