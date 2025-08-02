Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Российская сборная по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) готовится к Паралимпиаде-2026 и в случае допуска сможет выставить 17 спортсменов. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Ирина Громова.

"У нас идет целенаправленная подготовка, проходят сборы. У нас 17 человек, которых мы можем выставить. Самое главное, чтобы было какое-то решение", - сказала Громова.

Она отметила, что у российской сборной заморожены очки. "Последние раз мы выступали на Кубке мира, у тех спортсменов, которые выступали, и остались очки. В целом мы готовы к любому развитию событий", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, некоторые члены сборной в рамках подготовки к Играм участвуют в марафонах, например, в Сибирском международном марафоне, который проходит 2 августа в Омске. "Это пять человек: Евгений Черный, Данила Бритик, [Егор] Еремеев, [Наталья] Кочерова, [Акжана] Абдикаримова", - подытожила Громова.

Сибирский международный марафон входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса. В 2025 году в рамках марафона проходит чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта.