Отмечается, что американская бегунья несколько раз толкнула спринтера Кристиана Коулмана и бросила в него предмет

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон была задержана по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По информации источника, американская спортсменка несколько раз толкнула своего партнера Кристиана Коулмана и бросила в него предмет, предположительно, похожий на наушники. Инцидент произошел в аэропорту Сиэтла. Коулман отказался считать себя жертвой нападения и принимать участие в дальнейшем расследовании. Ричардсон провела в исправительном учреждении около 19 часов, после чего ее отпустили.

Ричардсон 25 лет, на Играх в Париже она стала победительницей в эстафете на дистанции 4x100 м. На дистанции 100 м спортсменка завоевала серебро.

Коулману 29 лет, он специализируется в беге на короткие дистанции. Спортсмен является трехкратным победителем чемпионатов мира.