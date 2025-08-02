Трофей вручался с 1993 по 2000 год

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кубок России, который футболисты "Спартака" выигрывали в 1994 и 1998 годах, был выставлен перед матчем 1/4 финала Winline - Кубка России среди женских команд между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Трофей в виде вазы с нанесенным на него триколором и названием "Кубок России по футболу" вручался с 1993 по 2000 год. В 1994 году "Спартак" в серии пенальти выиграл у ЦСКА, в 1998 году команда со счетом 1:0 обыграла "Локомотив".

Перед игрой женского "Спартака" болельщики могли сфотографироваться с кубком, а также получить автограф трехкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона России, обладателя Кубка России, второго бомбардира в истории "Спартака" Сергея Родионова.