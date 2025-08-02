Победу одержала американка Гретхен Уолш

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Арина Суркова заняла пятое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Суркова преодолела дистанцию за 25,59 секунды. Победу одержала американка Гретхен Уолш (24,83 секунды). Второе место заняла австралийка Александрия Перкинс (25,31). Третьей стала бельгийка Рос Ваноттердейк (25,43).

Сурковой 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира на короткой воде, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Также на ее счету две победы на чемпионатах Европы на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.