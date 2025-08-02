Победу одержал австралиец Кэмерон Макэвой

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российский пловец Егор Корнев занял пятое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Корнев показал результат 21,53 секунды. Победителем стал австралиец Кэмерон Макэвой (21,14 секунды). Второе место занял британец Бенджамин Прауд (21,26), третьим стал американец Джек Алекси (21,46).

Корневу 21 год, на чемпионате мира на короткой воде в 2024 году он стал победителем в комбинированной эстафете 4x100 м.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.