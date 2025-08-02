Россиянин стал шестым на дистанции 100 м баттерфляем

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Трехкратный призер чемпионатов мира Андрей Минаков разочарован не местом, а временем, которое он показал в финале дистанции 100 м баттерфляем мирового первенства в Сингапуре. Об этом он рассказал журналистам после заплыва.

Минаков занял шестое место, преодолев дистанцию за 50,90 секунды. Победителем стал француз Максим Груссе (49,62 секунды), вторым - швейцарец Ноэ Понти (49,83), третьим - представитель Канады Илья Харун (50,07).

"Ставил задачу преодолеть барьер 50,80, который колышется передо мной уже шесть лет. Были и 84, и 83, и 82, поэтому хотел проплыть быстрее. Из-за времени расстроен", - сказал Минаков.

"За шесть лет как бы я ни старался проплыть быстрее первую половину, во второй все равно ничего не получается", - добавил он.

Минакову 23 года. Он является двукратным серебряным и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, на его счету три золота чемпионата мира на короткой воде. Также спортсмен является победителем чемпионата Европы 2021 года.