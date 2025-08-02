Встреча завершилась со счетом 4:4

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью со счетом 4:4 с клубом "Юньнань Юйкунь" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Китая по футболу.

"Шанхай Шэньхуа" ушел от поражения, отыгравшись со счета 0:3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Нене (14-я минута), Ло Цзин (25), Оскар Мариту (33) и Педро Энрике (65). В составе подопечных Слуцкого отличились Гао Тяньи (45+6), Цзян Шэнлун (53), Юй Ханьчао (77), Андре (81, с пенальти).

После 19 матчей "Шанхай Шэньхуа" возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. "Юньнань Юйкунь" с 26 очками занимает 8-е место. В следующем туре подопечные Слуцкого примут "Шанхай Порт" 9 августа, "Юньнань Юйкунь" в тот же день проведет гостевую встречу против "Циндао".

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.