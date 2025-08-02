ЭСК РФС признала ошибочным удаление игрока "Спартака" Маркиньоса в матче РПЛ с "Балтикой"

Согласно заключению комиссии, в момент нарушения правил футболист "Балтики" находился в офсайде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление бразильского полузащитника московского "Спартака" Маркиньоса в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча прошла 26 июля в Москве и завершилась победой "Балтики" (3:0). Маркиньоса удалили на 58-й минуте после получения второй желтой карточки.

"Атакующий игрок "Балтики" Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок "Спартака" Маркиньос, находился в положении "вне игры", которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу "Спартака" без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу", - говорится в сообщении.

"Спартак" завершал встречу вдевятером. В начале встречи с поля был удален нападающий Антон Заболотный. Согласно ЭСК РФС, главный арбитр Сергей Карасев принял верное решение в этом эпизоде, так как футболист совершил серьезное нарушение правил, сыграв открытыми шипами против соперника, угрожая его здоровью.