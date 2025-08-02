Спортсмен уверен, что к Олимпиаде 2028 года сможет догнать лидеров на личных дистанциях

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Пловец Егор Корнев сравнил серебро чемпионата мира по водным видам спорта в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем с десертом, который дают после основных блюд. Об этом он рассказал журналистам после заплыва.

Россияне установили рекорд Европы, в составе российской команды плыли Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Корнев на личных дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем стал пятым.

"Ничего-ничего, мы еще и до личного доберемся. Эта награда - приятное дополнение, как сладенькое после приема пищи. На личной дистанции получилось так: понюхал и ушел, а это мне просто перекусить дали. Но ничего, я еще доберусь до них (личных медалей - прим. ТАСС)", - сказал Корнев.

"Я родился в сильнейшем поколении в истории и держусь в первой пятерке. Считаю, что это вполне адекватно, секунды максимально близкие. Три года до Олимпиады - еще достаточно много времени, чтобы дотянутся до победителя. Секунды досягаемы. Для меня это первый чемпионат мира на длинной воде, я не выступал по юниорам - меня пинком сразу к дядям, и здравствуйте", - отметил он.