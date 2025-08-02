Спортсмен в составе эстафетной команды завоевал серебро

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Пловец Иван Гирев не сразу поверил, что в смешанной эстафете 4х100 м он завоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта с рекордом Европы. Об этом он рассказал журналистам после заплыва.

В составе российской команды плыли Егор Корнев, Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова.

"Когда выходил, ожидал, что будут призы, - сказал Гирев. - Думал, что будет плотная борьба и с американцами, но они пошли на рекорд мира. Классно, что мы всего в секунде от них. И у нас рекорд Европы! Я еще когда посмотрел [на время]: это вообще реально?! Я не ожидал".

"Медаль - стимул работать дальше. Я могу и двигаюсь в верном направлении", - добавил он.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре россияне занимают пятое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Лидерство удерживает команда Китая (15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых), далее идут австралийцы (11-5-8), американцы (9-11-9) и немцы (6-2-1).