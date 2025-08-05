Дегтярев рассчитывает, что в Олимпиаде-2026 выступят больше спортсменов РФ, чем в Париже

На Олимпиаде 2024 года выступили 15 россиян

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) работают над тем, чтобы на зимних Олимпийских играх 2026 года выступило больше спортсменов из России, чем на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев.

"Мы все работаем над этим. Но на фантастический прорыв все же надеяться не стоит. Олимпийский отбор уже начался, мы уже физически не успеваем вклиниться в некоторых дисциплинах. К Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе - да, нужно готовиться. Там все должно быть в полном порядке", - сказал Дегтярев.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на соревнованиях под эгидой международных федераций, затем некоторые федерации стали допускать их в нейтральном статусе. На Олимпиаде 2024 года в Париже выступили 15 россиян.