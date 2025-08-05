Михаил Дегтярев занимает эту должность с декабря 2024 года

ТАСС, 5 августа. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обратится к участникам Олимпийского собрания с просьбой о переименовании должности главы ОКР. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

"На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один - президент России Владимир Владимирович Путин. Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president", - сказал Дегтярев.

Дегтярев был избран на пост президента ОКР 13 декабря 2024 года на Олимпийском собрании.