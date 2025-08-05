Во вторник в Туле завершился турнир по следж-хоккею "Кубок героев" среди ветеранов СВО

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Активное участие ветеранов специальной военной операции (СВО) в турнирах по адаптивному спорту говорит о его стремительном развитии и высоком интересе к подобным соревнованиям. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

5 августа в Туле завершился турнир по следж-хоккею "Кубок героев" среди ветеранов СВО. Победителем стала сборная Удмуртской Республики.

"С самого начала специальной военной операции ПКР и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вовлекают ветеранов СВО в паралимпийский спорт, проводя для них паралимпийские уроки, мастер-классы и соревнования. Как показала практика, особой популярностью пользуются игровые виды спорта. Интерес к следж-хоккею огромный, количество команд растет. В этом году впервые в национальном чемпионате пройдут старты во втором дивизионе "Лига героев". Практически во всех командах будут представлены ветераны специальной военной операции. Это подчеркивает большой интерес к адаптивному спорту и его стремительное развитие", - сказал Рожков.

"Кубок героев" в Туле - это не просто спортивное событие, это символ мужества и силы духа ветеранов СВО, которые, несмотря на тяжелые ранения, находят в себе силы для новых свершений. Их участие во всероссийских соревнованиях по следж-хоккею - яркое свидетельство того, что жизнь продолжается, и что возможности безграничны, если есть воля к победе. Эти соревнования - платформа для демонстрации несгибаемого характера и спортивного мастерства ветеранов. Каждый матч - это история преодоления, борьбы и единства, вдохновляющая зрителей и мотивирующая других ветеранов присоединяться к спортивному движению", - отметил президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин.