В четвертьфинале он уступил американцу Тейлору Фрицу

ОТТАВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Тэйлору Фрицу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 27-летнего американца, посеянного на турнире под вторым номером, у Рублева был шестой номер посева. В полуфинале Фриц сыграет с соотечественником Беном Шелтоном.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Фрицу 27 лет, он является четвертой ракеткой мира, в его активе 10 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2024), в 2025 году он дошел до полуфинала Уимблдона.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.