Россиянин в трех сетах победил представителя Германии Александра Зверева

ОТТАВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова (11-й номер посева). Зверев был посеян под 1-м номером. В финале россиянин встретится с американцем Беном Шелтоном (4-й номер посева). Хачанов сыграет в финале "Мастерса" впервые с 2018 года, тогда в Париже в матче за титул он обыграл серба Новака Джоковича (7:5, 6:4).

В случае победы на турнире Хачанов поднимется в рейтинге ATP на 8-е место и станет 1-й ракеткой России. На данный момент лучшим теннисистом страны остается Андрей Рублев, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге.

Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Звереву 28 лет, он является 3-й ракеткой мира. Представитель Германии выиграл 24 турнира под эгидой организации и доходил до финалов Открытого чемпионата США (2020), Открытого чемпионата Франции (2024) и Открытого чемпионата Австралии (2025). Зверев является олимпийским чемпионом (2021) в одиночном разряде.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 августа.