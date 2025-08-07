Он отличился в матче против мексиканского "Атласа"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук забил гол в матче Кубка лиг против мексиканского "Атласа".

Встреча прошла на домашней арене "Атланты" и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Миранчук во второй раз отличился в рамках Кубка лиг, ранее он забил мяч 31 июля в матче с мексиканской "Некаксой" (1:3). Также на счету россиянина в нынешнем сезоне четыре гола в играх регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). В последних шести матчах полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами.

"Атланта" и "Атлас" провели заключительный матч группового этапа, команды не сумели выйти в плей-офф турнира.