Чемпионка мира по бильярду Миронова планирует открыть собственную детскую школу

В 2025 году она стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по бильярду Диана Миронова планирует открыть детскую школу бильярда. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я вижу статистику, бильярдный спорт развивается. Тренировать детей я планирую, но, возможно, чуть позже. Пока не загадываю [через сколько лет], но свою школу открывать я точно буду", - сказала Миронова.

Она отметила, что развитию и популяризации бильярдного спорта активно способствуют прямые трансляции турниров на федеральных каналах, а также проведение международных соревнований - например, Кубок раиса Республики Татарстан и Кубок главы Екатеринбурга.

Мироновой 29 лет, в 2025 году она стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду и является рекордсменом по этому показателю. В 2023 году спортсменка завоевала Кубок чемпионов по свободной пирамиде, будучи единственной женщиной в турнире.