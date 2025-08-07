Китаянка Юй Цзыди завоевала на турнире бронзовую медаль в эстафете 4x200 м вольным стилем

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира по плаванию Иван Гирев не считает обидными поражения от юных соперников. Об этом Гирев рассказал ТАСС.

На прошедшем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта 12-летняя китаянка Юй Цзыди завоевала бронзовую медаль в эстафете 4x200 м вольным стилем. Спортсменка не принимала участия в финале, однако получила медаль, так как выступала в предварительном заплыве.

"Азия, в целом, славится молодыми спортсменами, - сказал Гирев. - Плавание - это все же спорт долгожителей. Если у ребенка получается плавать, то почему нет, все индивидуально. Такой один человек на пару миллиардов людей".

25-летний Гирев рассказал, о чем задумается в случае проигрыша более молодому сопернику.

"Если у нас будет достойное время, то я не думаю, что мне будет обидно. Наоборот, это вызовет вопросы ко мне, что я что-то делаю не так", - отметил собеседник агентства.