Иордания не будет отменять футбольный матч с россиянами после требований Украины

Ранее Украинская ассоциация футбола требовала не допустить проведения матча

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ассоциация футбола Иордании не планирует отменять товарищеский матч со сборной России после заявления Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации футбола Иордании.

Ранее ТАСС сообщал, что товарищеский матч сборных пройдет в России 4 сентября, стадион и город проведения определятся позднее.

"Матч пройдет согласно плану", - сообщили ТАСС в Ассоциации футбола Иордании.

6 августа УАФ заявила, что обратилась с официальным письмом в Международную федерацию футбола, Азиатскую конфедерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацию футбола Иордании с требованием не допустить проведения матча с россиянами.