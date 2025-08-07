Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сборные 10 стран подтвердили участие в четвертой Международной владивостокской регате. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

В турнире, который пройдет с 4 по 6 сентября, подтвердили участие сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Китая, Ирана, Пакистана, Армении и Афганистана.

"Если вспомнить с чего мы начинали 4 года назад, то тогда в регате приняли участие представители всего трех зарубежных стран. С каждым годом география стран-участниц расширялась, и сегодня готовность приехать на соревнования выразили уже десять сборных, включая наших гребцов. Возможно, и это не финальная цифра, поскольку с рядом стран переговоры об участии еще продолжаются. Впрочем, для нас важно не только количество участников, но и то, что соревнования проходят в атмосфере настоящего спортивного партнерства. Международная владивостокская регата стала тем пространством, где можно показать уровень подготовки, обменяться опытом и просто пообщаться. Именно это делает наши соревнования особенными", - заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Организаторами Международной владивостокской регаты выступают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Олимпийский комитет России, Федерация гребного спорта России, Федеральная дирекция спортивных мероприятий и правительство Приморского края. ТАСС является генеральным информационным партнером соревнований.