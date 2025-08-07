"Темп" из Барнаула вышел во второй раунд "пути регионов" Фонбет - Кубка России

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Любительский клуб "Темп" из Барнаула сумел выйти во второй раунд "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время матча против клуба "Уралец-ТС" из Нижнего Тагила завершилось со счетом 2:2. "Темпу" удалось восстановить равенство на табло на второй компенсированной минуте ко второму тайму усилиями Никиты Вороны.

В серии пенальти барнаульская команда переиграла соперника со счетом 3:1, три удара отразил вратарь "Темпа" Степан Масальских, которому 17 лет. В следующем раунде "Темп" сыграет против омского "Иртыша".

"Путь регионов" предполагает шесть раундов, в четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги. В плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).