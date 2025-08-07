В среду "Ахмат" объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат" пойдет на пользу команде. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный чемпион России Владимир Быстров.

В среду "Ахмат" объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды, специалист подписал контракт на три года.

"Отлично, что он пришел, - сказал Быстров. - Может, под него дадут игроков, выделят бюджет. "Ахмат" всегда был крепкой командой, это точно пойдет на пользу".

"Ахмат" занимает 13-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, не набрав очков в трех матчах. В следующем туре грозненская команда на своем поле встретится с "Зенитом" 9 августа.